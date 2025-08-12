Облэнерго предупредило о графиках отключения света, которые будут действовать в пределах Винницкой области в период с 13 по 17 августа 2025 года.

До конца недели, с 13 по 17 августа 2025 года, в Виннице и области будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В Виннице плановые обесточения состоятся и в будни, и в выходные в течение 13-17 августа, но они будут не в масштабах целого города, а только для отдельных улиц и адресов, полный список которых можно найти на сайте облэнерго.

В Замостянском районе плановые обесточивания затронут населенные пункты:

13 августа – Сосонка, Стадница, Ильковка, Горбановка, Бохоники, Ривец, Агрономическое, Стрижавка;

14 – Якущинцы, Зарванцы;

15 – Некрасово, Якушинцы, Майдан;

16 – Березина, Ксаверовкає, Зарванцы, Агрономическое, Якушинцы.

В пределах Тывровского района электросетей в Винницкой области, как пишет Politeka, будут действовать следующие графики отключения света:

13 – Гута-Бушинская, Бушинка;

14 – Уяринцы, Великая Улига;

15 – Следы, Селище, Урожайное, Гнивань, Ланы, Студеница, Великая Улига.

Что касается Литинского района электросетей, то там графики отключения света будут действовать:

14 числа – Кожухов, Медведевка, Лысогорка, Шевченко, Литин;

15 – Яблоновка, Кулига, Радинское, Литин, Литинка, Общественное.

В большинстве случаев ограничения будут действовать в период с 9:00 или 10:00 до 17:00. Информацию об обесточиваниях в других населенных пунктах региона можно найти на сайте облэнерго.

