Обленерго попередило про графіки відключення світла, які діятимуть у межах Вінницької області у період із 13 по 17 серпня 2025 року.

До кінця тижня, з 13 по 17 серпня 2025 року, у Вінниці та області будуть діяти локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

У Вінниці планові знеструмлення відбуватимуться і в будні, і на вихідних протягом 13-17 серпня, але вони будуть не в масштабах цілого міста, а лише для окремих вулиць та адрес, повний список яких можна знайти на сайті обленерго.ʼ

У Замостянському районі планові знеструмлення торкнуться населених пунктів:

13 серпня – Сосонка, Стадниця, Ільківка, Горбанівка, Бохоники, Рівець, Агрономічне, Стрижавка;

14 – Якущинці, Зарванці;

15 – Некрасове, Якушинці, Майдан;

16 – Березина, Ксаверівка, Зарванці, Агрономічне, Якушинці.

У межах Тиврівського району електромереж у Вінницькій області, як пише Politeka, діятимуть такі графіки відключення світла:

13 – Гута-Бушинська, Бушинка;

14 – Уяринці, Велика Вулига;

15 – Сліди, Селище, Урожайне, Гнівань, Лани, Студениця, Велика Вулига.

Що стосується Літинського району електромереж, то там графіки відключення світла будуть діяти:

14 числа – Кожухів, Медведівка, Лисогірка, Шевченка, Літин;

15 – Яблунівка, Кулига, Радинське, Літин, Літинка, Громадське.

У більшості випадків обмеження діятимуть у період із 9:00 або 10:00 до 17:00. Інформацію щодо знеструмлень в іншиз населених пунктах регіону можна знайти на сайті обленерго.

