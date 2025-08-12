Місцевим мешканцям повідомили про підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає збільшення витрат для мешканців Козятина, повідомляє Politeka.

Раніше на офіційній сторінці міської ради в Фейсбук з'явилося повідомлення про підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області.

Для жителів сіл громади вартість залишиться без змін до кінця року, а містяни з початку липня платять на 10 гривень більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стосується вивезення і захоронення твердих побутових відходів. Рішення ухвалив виконавчий комітет Козятинської міської ради 4 липня.

Для міських мешканців ціна зросла до 25 гривень 60 копійок на місяць за одну особу. Востаннє зміни відбувалися у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати на паливо, матеріали і заробітну плату.

КП «Чисте місто» пояснює, що попередня ціна у 16 гривень 30 копійок не покривала фактичні витрати. Зросли ціни на енергоносії і запчастини. Прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата також пішли вгору.

Все це змусило переглянути розцінки і встановити їх на економічно обґрунтованому рівні. Містян просять переконатися у наявності підписаного договору на вивіз сміття. Його можна оформити у Центрі надання адміністративних послуг або в офісі КП «Чисте місто».

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області відбулося відповідно до вимог чинного законодавства, як запевняє місцева влада. Основною причиною таких змін є необхідність підтримувати санітарний стан і благоустрій міста в умовах подорожчання всіх необхідних для цього ресурсів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.