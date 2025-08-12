Местным жителям сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предполагает увеличение расходов для жителей Казатина, сообщает Politeka.

Ранее на официальной странице городского совета в Фейсбуке появилось сообщение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области.

Для жителей сел общины стоимость останется до конца года, а горожане с начала июля платят на 10 гривен больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области касается вывоза и хранения твердых бытовых отходов. Решение принял исполнительный комитет Казатинского городского совета 4 июля.

Для городских жителей цена выросла до 25 гривен 60 копеек в месяц за человека. Последний раз изменения происходили в 2018 году. За это время существенно выросли расходы на топливо, материалы и заработную плату.

КП "Чистый город" объясняет, что предыдущая цена в 16 гривен 30 копеек не покрывала фактические расходы. Выросли цены на энергоносители и запчасти. Прожиточный минимум и минимальная заработная плата тоже пошли вверх.

Все это вынудило пересмотреть расценки и установить их на экономически обоснованном уровне. Горожане просят убедиться в наличии подписанного договора на вывоз мусора. Его можно оформить в Центре предоставления административных услуг или офисе КП «Чистый город».

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства, как уверяют местные власти. Основная причина таких изменений - необходимость поддерживать санитарное состояние и благоустройство города в условиях подорожания всех необходимых для этого ресурсов.

