В Харьковской области в период с 13 по 15 августа 2025 года будут введены новые локальные графики отключения света.

Облэнерго предупредило, какие населенные пункты Харьковской области попадут под действие новых графиков отключения света с 13 по 15 августа 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, плановые обесточения состоятся в пределах Люботинской территориальной общины. В среду, 13 числа, примерно с 9.00 до 16.00 без электроэнергии частично останутся жители города Люботин в домах по улицам Михаила Вербицкого, Речковая, Защитников Украины, Ключевая, Проселковая и в ряде переулков.

В четверг ограничения коснутся населенных пунктов Санжары (ул. Майская) и Мищенко (Мичурина, Широкая, Ольшанская, Весенняя), пишет Politeka. А в пятницу, 15 августа, в Люботинской общине графики отключения света будут действовать для:

с.Нестеренко (улицы Дарвина, Ленина, Елены Пчилки, Набережная, Полтавский шлях);

с. Манченки (Дачная);

с.Санжары (Майская).

В пределах Мерефьянской общины в Харьковской области плановое отключение электроэнергии состоится в среду с 9:00 до 13:00 в городе Мерефа в районах больницы и Шелкостанции, а также в селах Яковлевка и Александровка.

Кроме того, графики отключения света также будут действовать на территории Кегичевской общ. в Харьковской области. Ориентировочное время обесточений – с 8:00 до 17:00. В среду без электроэнергии останется часть жителей Кегичевки, Слобожанского, Медведевки и Высокого, а в четверг, 14 августа, Кохановки, Новой Парафиевки, Калюжиного и Павловки.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги: кто получает новые цифры в платежках.

Также Politeka писала о новом графике движения транспорта: пассажирам сообщили об изменениях.

Кроме того, Politeka рассказывала об ограничениях движения в городе: где нельзя будет проехать в течение месяца.