У Харківській області в період 13 по 15 серпня 2025 року буде запроваджено нові локальні графіки відключення світла.

Обленерго попередило, які населені пункти Харківської області потраплять під дію нових графіків відключення світла з 13 по 15 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема планові знеструмлення відбудуться в межах Люботинської територіальної громади. У середу, 13 числа, приблизно з 9:00 до 16:00 без електроенергії частково залишаться мешканці міста Люботин у будинках по вулицях Михайла Вербицького, Річкова, Захисників України, Ключова, Проселищна та в низці провулків.

У четвер обмеження торкнуться населених пунктів Санжари (вул. Травнева) та Мищенки (Мічуріна, Широка, Вільшанська, Весняна), пише Politeka. А у пʼятницю, 15 серпня, в Люботинській громаді графіки відключення світла діятимуть для:

с.Нестеренки (вулиці Дарвіна, Леніна, Олени Пчілки, Набережна, Полтавський шлях);

с.Манченки (Дачна);

с.Санжари (Травнева).

У межах Мерефʼянської громади в Харківській області планове відключення електроенергії відбудеться в середу з 9:00 до 13:00 у місті Мерефа в районах лікарні та Шовкостанції, а також у селах Яковлівка та Олександрівка.

Крім того, графіки відключення світла також будуть діяти на території Кегичівської гр. в Харківській області. Орієнтовний час знеструмлень – із 8:00 до 17:00. У середу без електроенергіїь залишиться частина мешканців Кегичівки, Слобожанського, Медведівки та Високого, а в четвер, 14 серпня, Коханівки, Нової Парафіївки, Калюжиного та Павлівки.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги: хто отримує нові цифри в платіжках.

Також Politeka писала про новий графік руху транспорту: пасажирів повідомили про зміни.

Крім того, Politeka розповідала про обмеження руху в місті: де не можна буде проїхати протягом місяця.