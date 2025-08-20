Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье становится настоящим спасательным кругом для многих людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье стала доступнее, сообщает Politeka.

На официальном сайте Каритаса говорится о программе, объединяющей социальную, психологическую и бытовую поддержку для пожилых людей.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье реализуется в формате домашней опеки. Это давнее направление работы благотворительной организации Каритас Украины, которая сосредотачивается на взаимодействии с людьми из наиболее уязвимых категорий.

Программа действует непрерывно с 1998 года и стала своеобразным стандартом качественной поддержки дома для тех, кто в этом нуждается больше всего. Ее работа согласована с государственными нормами по уходу, а подход базируется на учете индивидуальных потребностей каждого человека.

В настоящее время домашняя опека охватывает более двух тысяч бенефициаров в шестнадцати городах Украины. Услуги программы разнообразны. Среди них есть поддержка в соблюдении гигиены, переодевание, замена постельного белья, а также обучение элементарным навыкам самообслуживания.

В случае необходимости организуется вызов врача или приобретение лекарства по рецепту. Также предоставляется сопровождение в медицинские или социальные учреждения. Кроме этого, подопечным убирают жилье, стирают и гладят одежду, помогают в приготовлении пищи.

Отдельным пунктом является бесплатное предоставление во временное пользование реабилитационного оборудования, среди которого инвалидные коляски, противопролежневые матрасы и подушки, туалетные кресла, костыли и специальные палки.

Для многих важным оказывается и досуг. Общение, чтение книг или прогулки становятся неотъемлемой частью заботы. По желанию подопечного обеспечивается и духовное сопровождение.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье может отличаться от той, которую оказывают в других городах. Поэтому перед тем, как звонить по телефону или идти в офис, уточните актуальность информации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.