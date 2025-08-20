Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стає справжнім рятувальним колом для багатьох людей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала доступнішою, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті Карітасу йдеться про програму, що поєднує соціальну, психологічну та побутову підтримку для людей літнього віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі реалізується у форматі домашньої опіки. Це давній напрямок роботи благодійної організації Карітас України, що зосереджується на взаємодії з людьми із найбільш вразливих категорій.

Програма діє безперервно з 1998 року і стала своєрідним стандартом якісної підтримки вдома для тих, хто цього потребує найбільше. Її робота узгоджена з державними нормами догляду, а підхід базується на врахуванні індивідуальних потреб кожної людини.

Наразі домашня опіка охоплює понад дві тисячі бенефіціарів у шістнадцяти містах України. Послуги програми різноманітні. Серед них є підтримка у дотриманні гігієни, переодягання, заміна постільної білизни, а також навчання елементарним навичкам самообслуговування.

У разі потреби організовується виклик лікаря або придбання ліків за рецептом. Також надається супровід до медичних чи соціальних установ. Окрім цього, підопічним прибирають житло, перуть і прасують одяг, допомагають у приготуванні їжі.

Окремим пунктом є безоплатне надання у тимчасове користування реабілітаційного обладнання, серед якого інвалідні візки, протипролежневі матраци та подушки, туалетні крісла, милиці та спеціальні палиці.

Для багатьох важливим виявляється й організація дозвілля. Спілкування, читання книжок або прогулянки стають невід’ємною частиною турботи. За бажанням підопічного забезпечується і духовний супровід.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі може відрізнятися від тієї, яку надають в інших містах. Тому перед тим, як телефонувати, чи йти до офісу, уточніть актуальність інформації.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.