Самый точный прогноз погоды в Запорожье с 12 по 19 августа предполагается преимущественно ясность, слабый ветер и отсутствие осадков.

Наиболее точный прогноз погоды в Запорожье на период с 12 по 19 августа уже был опубликован, сообщает Politeka.

Сделали это на чате sinoptik .

Во вторник, 12 августа, ожидается ясность. Во второй половине дня небо затянется облаками, но к вечеру снова прояснится. Температурные показатели будут колебаться от +17°C утром до +27°C во второй половине дня, ветер умеренный - до 4.7 м/с.

В среду, 13 числа, ясность сохранится, облака появятся после полудня, но к вечеру снова небо очистится. Температурные показатели увеличатся до +28°C, а утром будет +18°C. Дыхание воздуха слабое, до 3.2 м/с.

Четверг, 14, будет ясным, но днем небо покроют тучи, которые к вечеру исчезнут. Днем колонки термометров поднимутся до +29°C.

Пятница, 15-го, встретит запорожцев безоблачным утром, ясные условия будут держаться до вечера. Температурные показатели достигнут +28°C. Дыхание воздуха слегка усилится – до 3.4 м/с.

Суббота, 16 числа, ожидается без осадков. Температура будет колебаться от +19 до +29°C. Направление воздуха будет слабым.

Воскресенье, 17 числа, также ясно, температура поднимется до +31°C. Дождей не предполагается.

Понедельник, 18, порадует небом без облаков, столбики термометров днем достигнут +32°C, ветер ослабнет. Вероятность осадков практически нулевая.

Завершит неделю во вторник, 19 августа, снова хорошая погода без осадков, температура днем поднимется до +29°C. Ветер будет слабым.

Итак, наиболее точный прогноз погоды в Запорожье с 12 по 19 августа предполагается в основном ясность, слабый ветер и отсутствие осадков. Температура будет колебаться от +17°C до +32°C.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье и области: как получить выплату до 4 тысячи гривен.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где украинцам готовы оказать помощь.