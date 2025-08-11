Новый график движения поездов из Запорожья введен только временно, он коснется электропоездов на популярных маршрутах.

Новый график движения поездов из Запорожья введен с 11 августа на нескольких маршрутах, пользующихся популярностью у пассажиров в летний период, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале EasyWay, сообщающем об изменениях в курсировании транспорта в Украине.

Новый график движения поездов из Запорожья введен только временно. Электрички будут работать по измененному расписанию в период с 11 по 16 августа.

В частности, электропоезд №6132/6131, курсирующий по маршруту Запорожье-1 — Синельниково-1, будет отправляться из Запорожья-1 в 18:20 вместо 18:30. Новый график движения поездов из Запорожья коснется и промежуточных станций:

Платформа Мотор - 18:27 вместо 18:37;

Платформа Искра - 18:30 вместо 18:40;

Запорожье-Грузовое — 18:37 18:47 ;

Дальнейшее передвижение поезда будет осуществляться по обновленному расписанию.

Также изменено время отправления электропоезда №6536 в Лозовую: он будет отправляться в 8:07 вместо 8:17. Время прохождения по промежуточным станциям также будет скорректировано:

Платформа 6 км - 8:14 взамен 8:24;

Платформа 4 км - 8:19 взамен 8:29;

Запорожье-Левое - 8:25 взамен 8:35;

Далее он будет двигаться по новому графику. Отдельно отмечается, что состав №6536 будет курсировать в сообщении Запорожья-2 — Самойловка для дальнейшего сообщения.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Запорожье начинает работу новый коммунальный автобусный маршрут №71. Расписание движения подобрано с учетом часов пик, а современные автобусы европейского производства будут курсировать от площади Запорожской до Симферопольского шоссе.

Эти изменения направлены на улучшение организации пассажирских перевозок и обеспечение удобства жителей города.

