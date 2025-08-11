Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 12 по 19 серпня передбачає переважно ясність, слабкий вітер і відсутність опадів.

Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі на період з 12 по 19 серпня вже опублікували, повідомляє Politeka.

Зробили це на чайті sinoptik.

У вівторок, 12 серпня, очікується ясність. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, але ввечері знову проясниться. Температурні показники коливатимуться від +17°C уранці до +27°C у другій половині дня, вітер помірний — до 4.7 м/с.

У середу, 13 числа, ясність збережеться, хмари з’являться після полудня, але ввечері знову небо очиститься. Температурні показники зростуть до +28°C, а вранці буде +18°C. Подих повітря слабкий, до 3.2 м/с.

Четвер, 14-го, буде ясним, але вдень небо покриють хмари, які до вечора зникнуть. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29°C.

П’ятниця, 15-го, зустріне запоріжців безхмарним ранком, ясні умови триматиметься до вечора. Температурні показники досягнуть +28°C. Подих повітря злегка посилиться — до 3.4 м/с.

Субота, 16 числа, очікується ясним, без опадів. Температура коливатиметься від +19°C до +29°C. Напрям повітря буде слабким.

Неділя, 17 числа, також буде ясною, температура підніметься до +31°C. Дощів не передбачається.

Понеділок, 18-го, порадує небом без хмар, стовпчики термометрів вдень сягнуть +32°C, вітер послабшає. Ймовірність опадів практично нульова.

Завершить тиждень у вівторок, 19 серпня, знову хороша погода без опадів, температура вдень підніметься до +29°C. Вітер буде слабким.

Отже, найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 12 по 19 серпня передбачає переважно ясність, слабкий вітер і відсутність опадів. Температура коливатиметься в межах +17°C до +32°C.

