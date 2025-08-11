Новий графік руху поїздів із Запоріжжя введено лише тимчасово, він торкнеться електропоїздів на популярних маршрутах.

Новий графік руху поїздів із Запоріжжя введено з 11 серпня на декількох маршрутах, які користуються популярністю у пасажирів в літній період, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі EasyWay, який повідомляє про зміни у курсуванні транспорту в Україні.

Новий графік руху поїздів із Запоріжжя введено лише тимчасово. Електрички працюватимуть за зміненим розкладом у період з 11 по 16 серпня.

Зокрема, електропоїзд №6132/6131, що курсує за маршрутом Запоріжжя-1 — Синельникове-1, відправлятиметься з Запоріжжя-1 о 18:20 замість 18:30. Новий графік руху поїздів із Запоріжжя торкнеться й проміжних станцій:

Платформа Мотор — 18:27 замість 18:37;

Платформа Іскра — 18:30 замість 18:40;

Запоріжжя-Вантажне — 18:37 натомість 18:47;

Подальше пересування поїзда здійснюватиметься за оновленим розкладом.

Також змінено час відправлення електропоїзда №6536 до Лозової: він вирушатиме о 8:07 замість 8:17. Час проходження по проміжних станціях також буде скоригований:

Платформа 6 км — 8:14 натомість 8:24;

Платформа 4 км — 8:19 натомість 8:29;

Запоріжжя-Ліве — 8:25 натомість 8:35;

Далі поїзд рухатиметься за новим графіком. Окремо зазначається, що поїзд №6536 курсуватиме у сполученні Запоріжжя-2 — Самійлівка до подальшого повідомлення.

Крім того, відсьогодні в Запоріжжі починає роботу новий комунальний автобусний маршрут №71. Розклад руху підібраний з урахуванням годин пік, а сучасні автобуси європейського виробництва курсуватимуть від площі Запорізької до Симферопольського шосе.

Ці зміни спрямовані на покращення організації пасажирських перевезень і забезпечення зручності для мешканців міста.

