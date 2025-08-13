Новая система оплаты проезда в Запорожье проходит этап тестирования и в ближайшее время станет доступной для всех жителей города, сообщает Politeka.

Об этом сообщает городской совет.

Данный проект не просто техническое обновление, а важный шаг в создании современного, удобного сервиса для пассажиров. Оплата будет производиться с помощью специальной муниципальной карты, которая впервые начала тестироваться четыре месяца назад.

Первоначально карты были доступны выбранным категориям – студентам и льготникам. За этот период в Запорожье выдано 377 студенческих «Січ Студенческая» и 98 льготных «Січ Льготная», которые активно используются вместо традиционных бумажных билетов.

Внедрение инновации автоматизировало процесс расчета стоимости проезда и позволило получить более точные данные о пассажиропотоке, который ранее оценивался примерно. Эта информация позволяет эффективнее планировать маршруты и регулировать погрузку на транспортные линии.

Следующим шагом станет запуск карты «Січ Общая», которая будет доступна всем жителям города. Она будет совмещать преимущества безналичной оплаты с выбором между разовыми поездками и месячными абонементами.

Для удобства пассажиров на предприятии «Запорожэлектротранс» установят специальные терминалы, где карту можно будет получить автоматически без очередей. Пополнение Січ также предусмотрено через мобильное приложение EasyPay.

Таким образом, новая система оплаты проезда в Запорожье должна повысить качество обслуживания и обеспечить комфорт пассажирам, пользующимся общественным транспортом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому предоставляется приоритет в получении выплат.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: стало известно, в каких общинах можно получить.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: сумма выплаты и куда обращаться в городе.