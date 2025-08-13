Нова система оплати проїзду у Запоріжжі має на меті підвищити якість обслуговування та забезпечити комфорт пасажирам.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі наразі проходить етап тестування і найближчим часом стане доступною для всіх жителів міста, повідомляє Politeka.

Про це інформує міська рада.

Даний проєкт є не просто технічним оновленням, а важливим кроком у створенні сучасного, зручного сервісу для пасажирів. Оплата здійснюватиметься за допомогою спеціальної муніципальної картки, що вперше почала тестуватися чотири місяці тому.

Спочатку картки були доступні вибраним категоріям — студентам і пільговикам. За цей період у Запоріжжі видано 377 студентських «Січ Студентська» та 98 пільгових «Січ Пільгова», які активно використовуються замість традиційних паперових квитків.

Впровадження інновації автоматизувало процес розрахунку вартості проїзду та дозволило отримати більш точні дані про пасажиропотік, який раніше оцінювався приблизно. Ця інформація дає можливість ефективніше планувати маршрути та регулювати навантаження на транспортні лінії.

Наступним кроком стане запуск картки «Січ Загальна», яка буде доступна для всіх мешканців міста. Вона поєднуватиме переваги безготівкової оплати з вибором між разовими поїздками та місячними абонементами.

Для зручності пасажирів на підприємстві «Запоріжелектротранс» встановлять спеціальні термінали, де картку можна буде отримати автоматично без черг. Поповнення «Січ» також передбачене через мобільний додаток EasyPay.

