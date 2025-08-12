Дефицит продуктов в Одесской области повлиял на повышение закупочных цен на молоко-сырье в Украине, сообщает Politeka.

Во второй половине июля стоимость продукции возросла из-за ограниченного предложения и роста спроса на биржевые товары, предназначенные для экспорта.

По состоянию на 22 июля средняя стоимость экстра сорта составляла 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 копеек больше, чем в июне. Колебания наблюдались в диапазоне 15,50–16,70 грн/кг, при этом максимальный предел поднялся на 20 копеек. Высший сорт оценивался в 15,85 грн/кг с колебанием от 15,30 до 16,35 грн/кг, а его верхняя отметка выросла на 15 коп.

Молоко первого сорта осталось на прежнем уровне: средний показатель составил 15,45 за кг, минимальный – 15,00 за кг, максимальный – 15,60 за кг. Общая средневзвешенная стоимость трех групп достигла 15,92 кг, что на 12 копеек превышает предварительный результат.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что ключевыми факторами стали внутренний дефицит сырья и внешний спрос. За первые шесть месяцев 2025 года экспорт масла вырос на 50%, а девальвация гривни поспособствовала росту цен.

В начале августа ожидается новое повышение закупочных расценок в пределах 20-30 копеек. В то же время, задержка с подписанием обновленных торговых квот ЕС создает риск остановки экспорта.

Дефицит продуктов в Одесской области усиливает действие этих факторов, сохраняя тенденцию роста стоимости на внутреннем рынке.

К слову, в Одесской области также меняют цены на электроэнергию.

Регулятор изменил так называемые прайс-кепы для бизнеса – предельные цены на свет, действующие в определенные часы суток.

