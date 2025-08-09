Специалисты предупредили, какие графики отключения газа будут действовать на территории Днепропетровской области в течение недели с 11 по 17 августа 2025 года.

В Днепропетровской области на период с 11 по 17 августа 2025 года запланированы работы, из-за которых жители временно останутся без природного газа в домах, пишет Politeka.

Потребителей, затронутых ограничениями, специалисты просят перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами, а также перед бытовыми счетчиками газа.

В частности, предупреждают о временных прекращениях поставки голубого топлива в пределах Гречаноподовской территориальной общины в связи с проведением газоопасных работ. Сообщается, что для 270 домов в частном секторе и жителей двух многоэтажек в селе Гречаные Поды будут действовать графики отключения газоснабжения – 12, 13, 14 и 15 августа с 8:00 до 16:30.

Также в пределах Солонянской поселковой территориальной общины запланировано отключение газа с 8:00 в понедельник, 11 августа, до 17:00 в четверг, 14 числа. Без голубого топлива временно останется 31 дом частного сектора, а если не будет использована "стоп-система" Ravetti, то 2575 потребителей частного сектора, 65 многоэтажек и один промышленный объект, сообщает Politeka.

Кроме того, в Днепровском районе в селе Волошское в связи с проведением ремонтных работ в системе с 12.08 аж до 19.09 будет ограничено газораспределение для улиц Строителей, Вадима Матросова, Верлата, Верхняя, Героев Чернобыля, Ореховая, Дальня, Извилистая, Малинова, Зеленая, Цветочная, Крутогорная, Малиновая, Межевая Молодежная, Мостовая, Набережная, Садовая и др.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги: кто получает новые цифры в платежках.

Также Politeka писала о новом графике движения транспорта: пассажирам сообщили об изменениях.

Кроме того, Politeka рассказывала об ограничениях движения в городе: где нельзя будет проехать в течение месяца.