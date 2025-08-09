Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области будут выдавать на территориях, где фиксируется значительный спрос на гуманитарные услуги.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области станут доступными благодаря новой гуманитарной инициативе, реализуемой Eleos-Ukraine, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет МБФ «Шаг с надеждой» .

Помощь осуществляется в рамках программы «Восстановление: Распределение благотворительной помощи». Инициатива стала возможна благодаря усилиям Ирины Агеевой, митрополита Сергея Горобцова и Сергея Дмитриева. Поддержка ориентирована на лиц, вынужденно изменивших место жительства и находящихся в городах Днепр и Самар.

Распределение гуманитарных пакетов стартовало 3 мая 2025 года. Завершение программы запланировано на конец октября этого же года. В общей сложности поддержку получат три тысячи семей. Запланирована выдача наборов с базовыми продуктами, предметами гигиены, а также организация консультационной помощи в правовых вопросах. Такой подход критически важен для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за вооруженного конфликта.

Отдельно отмечено, что участие в инициативе возможно только после прохождения регистрации. Процесс будет проходить на официальных ресурсах организатора. Регистрация является обязательным условием получения поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области будут выдавать на территориях, где фиксируется значительный спрос на гуманитарные услуги. Те, кто в этом действительно нуждается, могут рассчитывать на необходимую помощь в соответствии с условиями проекта.

Кстати, также следует знать о том, что Пенсионный фонд Украины сообщил о новых обновлениях, касающихся начисления жилищных субсидий для пенсионеров в Днепропетровской области и льгот в период неотапливаемого сезона.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Також Politeka писала, Графики отключения света в Днепре и области на неделю с 28 апреля по 4 мая: срочное предупреждение.