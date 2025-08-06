Отримувачі субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть самостійно ознайомитись із детальною інформацією.

Чимало українців мають право на субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області, однак не завжди українці знають, чи призначили їм пільги, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ пояснили, як перевірити, чи призначили допомогу.

Пенсійний фонд України повідомив про нові оновлення, що стосуються нарахування житлових субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області та пільг у період неопалювального сезону.

За інформацією фонду, всі отримувачі уже почали отримувати офіційні повідомлення про те, чи призначено їм відповідні виплати на поточний сезон. Окремо також інформують громадян, які мають право на пільги, про результати перевірки відповідності критеріям — зокрема, щодо надання пільг до кінця 2025 року.

Отримувачі субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть самостійно ознайомитись із детальною інформацією про розмір допомоги та її складові за травень 2025 року. У той же час, пільговики мають змогу дізнатись результати перевизначення свого права на пільги, відповідно до оновлених соціальних норм.

Щоб дізнатися всю необхідну інформацію, громадянам потрібно скористатися офіційним вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно пройти авторизацію через електронний підпис — кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис.

Після входу до особистого кабінету слід скористатися меню зліва, де потрібно обрати розділ "Мої повідомлення". Далі у вікні обирається пункт "Індивідуальні повідомлення", де можна знайти детальну інформацію про призначення житлової субсидії або пільги, яка безпосередньо стосується конкретного отримувача.

Варто звернути увагу на важливий критерій для отримання пільг у 2025 році. Для деяких категорій громадян визначальним є рівень середньомісячного доходу родини на одну особу. Якщо він не перевищує встановлену норму — а саме 4 тисячі 240 гривень на одну людину — тоді пільга може бути призначена.

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