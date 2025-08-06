Получатели субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области могут самостоятельно ознакомиться с подробной информацией.

Многие украинцы имеют право на субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области, однако не всегда украинцы знают, назначили ли им льготы, сообщает Politeka.net.

В ПФУ объяснили , как проверить, назначили ли помощь.

Пенсионный фонд Украины сообщил о новых обновлениях, касающихся начисления жилищных субсидий для пенсионеров в Днепропетровской области в период неотапливаемого сезона.

По информации фонда, все получатели уже начали получать официальные уведомления о том, назначены ли им соответствующие выплаты на текущий сезон. Отдельно также информируют граждан, имеющих право на льготы, о результатах проверки соответствия критериям, в частности, о предоставлении помощи до конца 2025 года.

Получатели субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области могут самостоятельно ознакомиться с подробной информацией о размере помощи и ее составляющих за май 2025 года. В то же время, льготники могут узнать результаты переопределения своего права на поддержку, согласно обновленным социальным нормам.

Чтобы узнать всю необходимую информацию, гражданам нужно воспользоваться официальным веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо пройти авторизацию через электронную подпись — квалифицированную электронную подпись (КЭП) или Действие.

После входа в личный кабинет следует воспользоваться меню слева, где нужно выбрать раздел "Мои сообщения". Далее в открывшемся окне выбирается пункт «Индивидуальные сообщения», где можно найти подробную информацию о назначении жилищной субсидии или льготы, непосредственно касающейся конкретного получателя.

Следует обратить внимание на важный критерий для получения льгот в 2025 году. Для некоторых категорий граждан определяющим является уровень среднемесячного дохода семьи на одного человека. Если он не превышает установленную норму — а именно 4240 гривен на одного человека — тогда она может быть назначена.

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