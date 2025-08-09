Спеціалісти попередили, які графіки відключення газу діятимуть на території Дніпропетровської області протягом тижня з 11 по 17 серпня 2025 року.

У Дніпропетровській області на період із 11 по 17 серпня 2025 року заплановано роботи, через які мешканці тимчасово залишаться без природного газу в будинках, пише Politeka.

Споживачів, яких торкнуться обмеження, спеціалісти просять перекрити запірні пристрої перед газовими приладами, а також перед побутовими лічильниками газу.

Зокрема попереджають про тимчасові припинення постачання блакитного палива в межах Гречаноподівської територіальної громади у звʼязку з проведенням газонебезпечних робіт. Повідомляється, що для 270 будинків у приватному секторі та мешканців двох багатоповерхівок у селі Гречані Поди діятимуть графіки відключення газопостачання – 12, 13, 14 та 15 серпня з 8:00 до 16:30.

Також у межах Солонянської селищної територіальної громади заплановано відключення газу з 8:00 у понеділок, 11 серпня, до 17:00 у четвер, 14 числа. Без блакитного палива тимчасово залишиться 31 будинок приватного сектору, а якщо не буде використано "стоп-систему" Ravetti, то 2575 споживачів приватного сектору, 65 багатоповерхівок та один промисловий об’єкт, повідомляє Politeka.

Крім того, у Дніпровському районі в селі Волоське у звʼязку з проведенням ремонтних робіт у системі з 12.08 аж до 19.09 буде обмежено газорозподіл для вулиць Будівельників, Вадима Матросова, Верлата, Верхня, Героїв Чорнобиля, Горіхова, Дальня, Звивиста, Зелена, Квіткова, Крутогірна, Малинова, Межова, Молодіжна, Мостова, Набережна, Садова та ін.

