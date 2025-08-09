Безкоштовні продукти для ВПО в Дніпропетровській області видаватимуть на територіях, де фіксується значний попит на гуманітарні послуги.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській областіі стануть доступними завдяки новій гуманітарній ініціативі, яку реалізовує Eleos-Ukraine, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає МБФ «Крок з надією».

Допомога впроваджується в межах програми «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги». Ініціатива стала можливою завдяки зусиллям Ірини Агеєвої, митрополита Сергія Горобцова та Сергія Дмитрієва. Підтримка орієнтована на осіб, які вимушено змінили місце проживання та перебувають у містах Дніпро і Самар.

Розподіл гуманітарних пакетів стартував 3 травня 2025 року. Завершення програми заплановане на кінець жовтня цього ж року. Загалом підтримку отримають три тисячі родин. Заплановано видачу наборів з базовими продуктами, предметами гігієни, а також організацію консультаційної допомоги у правових питаннях. Такий підхід є критично важливим для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах через збройний конфлікт.

Окремо зазначено, що участь у ініціативі можлива лише після проходження реєстрації. Процес відбуватиметься на офіційних ресурсах організатора. Реєстрація є обов’язковою умовою для отримання підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО в Дніпропетровській області видаватимуть на територіях, де фіксується значний попит на гуманітарні послуги. Ті, хто цього справді потребує, можуть розраховувати на необхідну допомогу відповідно до умов проєкту.

До слова, також варто знати про те, що Пенсійний фонд України повідомив про нові оновлення, що стосуються нарахування житлових субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області та пільг у період неопалювального сезону.

