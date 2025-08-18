Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается реальной возможностью получить временный дом с надлежащими условиями проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области предлагают в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Актуальные предложения временного размещения опубликованы на платформе «Допомагай». Варианты подходят для женщин, семей с детьми, престарелых и других лиц, ищущих убежища с необходимыми условиями.

В селе Желдец Каменка-Бугского района доступны два частных дома с газовым отоплением, водоснабжением и уличным туалетом. Один имеет четыре комнаты, кухню и базовые удобства, рассчитанный на одну женщину. Другой вариант предназначен для двух лиц, включая женщину с ребенком, с возможностью длительного проживания.

В селе Бродовского района предлагается просторный частный дом с тремя комнатами, кухней, ванной и туалетом. На территории есть двор, хозяйственные постройки и огород. Рядом расположены школа и детский сад, что удобно семьям с детьми.

В селе Владимирцы Жидачевского района доступно здание с централизованным водоснабжением, газом и электричеством. Он имеет большой земельный участок и нуждается в уходе, желательно мужских рук. Внутри есть кухня, газовая плитка, печь на дровах, газовый конвектор, ванна, горячая и холодная вода, стиральная машина, мебель и кровати. Рядом расположены школа, детский сад и магазины. Владелец просит не обращаться к людям с вредными привычками.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается реальной возможностью получить временный дом с надлежащими условиями проживания. За деталями следует обращаться за контактами, указанными в соответствующих объявлениях.

