Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області залишається реальною можливістю отримати тимчасову домівку з належними умовами проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області пропонують у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції тимчасового розміщення опубліковані на платформі «Допомагай». Варіанти підходять для жінок, сімей із дітьми, людей похилого віку та інших осіб, які шукають прихисток із необхідними умовами.

У селі Желдець Кам’янка-Бузького району доступні два приватні будинки з газовим опаленням, водопостачанням і вуличним туалетом. Один має чотири кімнати, кухню та базові зручності, розрахований на одну жінку. Інший варіант призначений для двох осіб, зокрема жінки з дитиною, з можливістю довготривалого проживання.

У селі Бродівського району пропонують просторий приватний будинок із трьома кімнатами, кухнею, ванною та туалетом. На території є двір, господарські споруди та город. Поруч розташовані школа й дитячий садок, що зручно для родин із дітьми.

У селі Володимирці Жидачівського району доступний будинок із централізованим водопостачанням, газом та електрикою. Він має велику земельну ділянку та потребує догляду, бажано чоловічих рук. Усередині є кухня, газова плитка, піч на дровах, газовий конвектор, ванна, гаряча й холодна вода, пральна машина, меблі та ліжка. Поруч розташовані школа, дитячий садок і магазини. Власник просить не звертатися людям зі шкідливими звичками.

