На территории Харьковской области в период с 11 по 17 августа 2025 года энергетики будут применять локальные графики отключения света.

Облэнерго предупредило, где в Харьковской области в течение недели с 11 по 17 августа 2025 будут действовать новые графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, в Богодуховском районе электросетей из-за ремонтных работ без электроэнергии временно останется часть жителей ряда населенных пунктов. Графики отключения света будут действовать в понедельник, 11 августа, с 9:00 до 16:30:

в селе Вертиевка (ул. Кручик, Набережная, Полевая, Тараса Шевченко, Федоровка);

Кадница (улицы Диканька, Загребля, Уголок, Лесная, Центральная, Яр);

Крупчино (Нижняя, Харьковская);

Сазоно-Балановка (Зеленая, Лесная, Садовая, Сизаны, Солнечная, Тараса Шевченко, Центральная);

Репки (Железнодорожная, Зеленая, Курортная, Луговая, Репчанская, Стенка);

Счастливое (Железнодорожная, Казацкая, Мира, Молодежная, Новая, Победы, Харьковская).

Кроме того, в понедельник с 9.00 до 17.00 частичные обесточения состоятся в селе Лесковка по ул. Луговая, Сумская, Сосновая, Тараса Шевченко, сообщает Politeka.

Также плановые обесточения состоятся в пределах Кегичевской общины. В понедельник с 8.00 до 17.00 без электроснабжения останутся некоторые дома в селе Павловка по улицам Андрея Маринича, Богдана Хмельницкого.

Информацию о других графиках отключения света в регионе на период с 11 по 17 августа облэнерго будет обновлять в течение недели.

