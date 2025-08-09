На території Харківської області в період з 11 по 17 серпня 2025 року енергетики будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

Обленерго попередило, де в Харківській області протягом тижня з 11 по 17 серпня 2025 року діятимуть нові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в Богодухівському районі електромереж через ремонтні роботи без електроенергії тимчасово залишиться частина мешканців низки населених пунктів. Графіки відключення світла діятимуть у понеділок, 11 серпня, з 9:00 до 16:30:

у селі Вертіївка (вул. Кручик, Набережна, Польова, Тараса Шевченка, Федорівка);

Кадниця (вулиці Диканька, Загребля, Куток, Лісна, Центральна, Яр);

Крупчине (Нижня, Харківська);

Сазоно-Баланівка (Зелена, Лісна, Садова, Сизани, Сонячна, Тараса Шевченка, Центральна);

Ріпки (Залізнична, Зелена, Курортна, Лугова, Ріпчанська, Стінка);

Щасливе (Залізнична, Козацька, Миру, Молодіжна, Нова, Перемоги, Харківська).

Крім того, в понеділок із 9:00 до 17:00 часткові знеструмлення відбудуться в селі Леськівка по вул. Лугова, Сумська, Соснова, Тараса Шевченка, повідомляє Politeka.

Також планові знеструмлення відбудуться в межах Кегичівської громади. В понеділок з 8:00 до 17:00 без електропостачання залишаться деякі будинки в селі Павлівка по вулицях Андрія Маринича, Богдана Хмельницького.

Інформацію щодо інших графіків відключення світла в регіоні на період із 11 по 17 серпня обленерго оновлюватиме протягом тижня.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги: хто отримує нові цифри в платіжках.

Також Politeka писала про новий графік руху транспорту: пасажирів повідомили про зміни.

Крім того, Politeka розповідала про обмеження руху в місті: де не можна буде проїхати протягом місяця.