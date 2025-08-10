Жители нескольких общин в Винницкой области должны подготовиться к графику отключения газа на неделю с 11 по 17 августа.

График отключения газа на неделю с 11 по 17 августа в Винницкой области уже был опубликован, и он предусматривает неудобства в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 11 по 17 августа в Винницкой области будет действовать из-за ремонтных работ на газораспределительных сетях.

Речь идет о техническом обслуживании, без которого стабильная и безопасная работа системы была бы невозможна. График отключения газа в неделю с 11 по 17 августа в Винницкой области охватывает несколько крупных участков и населенных пунктов.

Так, в селе Шура Копиевская Тульчинской общины голубое топливо исчезнет в 9:00 11:08 и вернется только в 16:00 18:08 . В Вапнярской общине неудобства коснутся поселка Вапнярка, а также Колоденки и Вербовой. Ограничения будут проходить в те же даты.

В Томашпольской общине без газоснабжения останутся жители Томашполя на улицах Виноградная, Белянская, Яна Черного, Луговая, Гоголя и Калиновая, а также жители Липовки, Яришевки, Комаргорода, Комаргородского, Желоба, Горышковки, Вапнярки, Паланки и Кислы. Неудобства здесь продлятся с 8:00 11.08 до 17:00 18.08 .

Отдельно сообщается о третьем большом этапе работ. С 8:00 11.08 и до 17:00 25.08 голубое топливо перекроют в селах Антополь, Высокое и Марковка известняковской общины, а также в Городковке, Теклевке, Высокой Плотине. В этот же период ограничение коснется улицы Железнодорожной в Комаргороде.

Более короткие неудобства запланированы для жителей Гниваня. Здесь на Независимости, 1, 3, 4, 5 и 6 поставки выключат с 6:00 до 16:00 12.08 . Также будет подобная ситуация в Тиврове 13.08 с 7:00 до 16:00 по улице Согласия, 2 и 2 В.

