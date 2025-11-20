Новый график движения поездов в Днепропетровской области ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" на нескольких пригородных экспрессах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныця" в Телеграмм.

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области будут временно изменены маршруты и введен новый график движения поездов в Днепропетровской области.

В частности, с 24 по 28 ноября изменится график движения поезда №6173, следующего по маршруту Берестин – Днепр. Теперь время отправления из Берестина будет составлять 14:35, а прибытие в Днепр – 18:56 вместо предыдущих 14:55 и 19:16 соответственно.

Кроме того, с 24 по 27 ноября будет изменено расписание поезда №6174 Днепр – Берестин. Новое время отправления из Днепра составит 19:50, а прибытие в Берестин – 00:34 вместо предыдущих 19:16 и 01:02 соответственно.

Железнодорожники призывают пассажиров учитывать временные изменения маршрутов и расписаний при планировании поездок и выражают благодарность за понимание возможных неудобств, связанных с ремонтными работами.

Кроме этого, возобновлены рейсы по таким направлениям для междугороднего сообщения:

№7202 курсирует по маршруту Каменское – Синельниково-1;

№7304 курсирует между Каменским и областным центром.

Пригородные сообщения возобновлены на следующих участках:

экспресс №6035 осуществляет рейсы в Пятихатки-Стыков;

экспресс №6044 следует в обратном направлении от Пятихаток-Стыкова до областного центра;

экспресс №6039 курсирует между Днепром и Пятихатками.

В то же время сообщается, что по техническим причинам временно приостановлено курсирование экспресса №7303, соединяющего областной центр и Каменское. Пассажирам советуют учитывать это ограничение при планировании путешествий и проверять актуальную информацию о расписании перед выездом.

