Новый график движения поездов в Днепропетровской области ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" на нескольких пригородных экспрессах, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныця" в Телеграмм.
В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области будут временно изменены маршруты и введен новый график движения поездов в Днепропетровской области.
В частности, с 24 по 28 ноября изменится график движения поезда №6173, следующего по маршруту Берестин – Днепр. Теперь время отправления из Берестина будет составлять 14:35, а прибытие в Днепр – 18:56 вместо предыдущих 14:55 и 19:16 соответственно.
Кроме того, с 24 по 27 ноября будет изменено расписание поезда №6174 Днепр – Берестин. Новое время отправления из Днепра составит 19:50, а прибытие в Берестин – 00:34 вместо предыдущих 19:16 и 01:02 соответственно.
Железнодорожники призывают пассажиров учитывать временные изменения маршрутов и расписаний при планировании поездок и выражают благодарность за понимание возможных неудобств, связанных с ремонтными работами.
Кроме этого, возобновлены рейсы по таким направлениям для междугороднего сообщения:
- №7202 курсирует по маршруту Каменское – Синельниково-1;
- №7304 курсирует между Каменским и областным центром.
Пригородные сообщения возобновлены на следующих участках:
- экспресс №6035 осуществляет рейсы в Пятихатки-Стыков;
- экспресс №6044 следует в обратном направлении от Пятихаток-Стыкова до областного центра;
- экспресс №6039 курсирует между Днепром и Пятихатками.
В то же время сообщается, что по техническим причинам временно приостановлено курсирование экспресса №7303, соединяющего областной центр и Каменское. Пассажирам советуют учитывать это ограничение при планировании путешествий и проверять актуальную информацию о расписании перед выездом.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: когда приходить за помощью.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: части переселенцев повезет получить дом.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Днепре: цены поездки выросли, чего ждать дальше.