Подорожание продуктов в Харьковской области в ноябре 2025 уже ощутимо влияет на расходы домохозяйств, сообщает Polieka.

Рост цен затронул крупы, молочные изделия и овощи, заставляя жителей планировать покупки более тщательно.

Наиболее заметное подорожание зафиксировано у гречихи. Килограмм этого продукта теперь стоит около 42 гривен, тогда как в октябре его продавали по 41 грн. В сетях супермаркетов расценки отличаются: Auchan – 35 грн, Megamarket – 55 грн.

Молочная продукция также прибавила в цене. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продаются в среднем по 38 грн., тогда как в прошлом месяце их стоимость была 36 грн. Самые доступные варианты можно найти в Metro и Novus, самые дорогие – в Megamarket за 38,40 грн.

Среди овощей больше выросла цена на огурцы. Килограмм сейчас стоит 121 грн, что на 28 грн больше по сравнению с прошлым месяцем. В Novus огурцы продают по 159 грн., у Metro — 83 грн. Эксперты объясняют удорожание сезонными колебаниями и повышением затрат на логистику.

Подорожание продуктов в Харьковской области остается ощутимым, поэтому аналитики советуют сравнивать цены, пользоваться акциями и планировать закупки заранее, чтобы минимизировать влияние семейного бюджета.

В этой области также наблюдается дефицит меда, что привело к удорожанию этого натурального продукта почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной специалисты называют уменьшение урожайности и ограниченное предложение на рынке.

