Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Одесской области продолжает действовать.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области охватывает широкий спектр инициатив, реализуемых Каритас-Спес Одесса, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте организации, их программы, направленные на восстановление разрушенного жилья и улучшение психологического состояния пострадавших от войны людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предусматривает несколько ключевых направлений, среди которых восстановление жилья и предоставление психосоциальной поддержки. После деоккупации Николаевщины и Херсона стало очевидно, что во многих общинах ситуация критическая, ведь половина домов непригодны к жизни.

Команда Каритас-Спес Одесса начала работать над восстановлением и ремонтом поврежденных домов. Сотни домохозяйств в разных общинах уже получили материалы и финансовую поддержку. Социальные работники вместе с инженерами выезжают в поселки, чтобы регистрировать новые уязвимые семьи.

Работы охватывают ремонт крыш, замену окон, восстановление дверей и потолков. Главная цель этого направления состоит в том, чтобы создать условия, чтобы люди могли вернуться в собственные дома.

Параллельно действует инициатива MHPSS, направленная на ментальное здоровье. Она ориентирована в основном на детей и подростков. Здесь проводятся индивидуальные консультации с психологами, работают группы, действуют арт-терапевтические занятия и мастер-классы.

В Одессе открыто несколько ячеек, где каждый может найти для себя безопасное пространство. Это Детский центр развития Дом Надежды, творческая мастерская, пространство Take the Power Back и Центр RE-SOURCE.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и других категорий людей в Одесской области представлена и другими проектами, о которых можно прочитать на официальных страницах организации.

