Жителі кількох громад у Вінницькій області мають підготуватися до графіка відключень газу на тиждень з 11 по 17 серпня.

Графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Вінницькій області вже опублікували, і він передбачає незручності в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Вінницькій області діятиме через ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Мова йде про технічне обслуговування, без якого стабільна і безпечна робота системи була б неможливою. Графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Вінницькій області охоплює кілька великих ділянок і населених пунктів.

Так, у селі Шура Копіївська Тульчинської громади блакитне паливо зникне о 9:00 11.08 і повернеться лише о 16:00 18.08. У Вапнярській громаді незручності торкнуться селища Вапнярка, а також Колоденки та Вербової. Обмеження відбуватимуться в ті ж дати.

У Томашпільській громаді без газопостачання залишаться мешканці Томашполя на вулицях Виноградна, Білянська, Яна Чорного, Лугова, Гоголя та Калинова, а також жителі Липівки, Яришівки, Комаргорода, Комаргородського, Жолоби, Горишківки, Вапнярки, Паланки і Кислицького. Незручності тут триватимуть з 8:00 11.08 до 17:00 18.08.

Окремо повідомляється про третій великий етап робіт. З 8:00 11.08 і до 17:00 25.08 блакитне паливо перекриють у селах Антопіль, Високе і Марківка Вапнярської громади, а також у Городківці, Теклівкці, Високій Греблі. У цей же період обмеження торкнеться вулиці Залізничної в Комаргороді.

Коротші незручності заплановано для мешканців Гніваня. Тут на Незалежності, 1, 3, 4, 5 і 6 постачання вимкнуть з 6:00 до 16:00 12.08. Також буде подібна ситуація у Тиврові 13.08 з 7:00 до 16:00 на вулиці Злагоди, 2 та 2 В.

