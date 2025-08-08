Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення в Одеській області продовжує діяти.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області охоплює широкий спектр ініціатив, які реалізує Карітас-Спес Одеса, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті організації, їхні програми, спрямовані на відновлення зруйнованого житла та покращення психологічного стану людей, що постраждали від війни.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області передбачає кілька ключових напрямків, серед яких відбудова житла та надання психосоціальної підтримки. Після деокупації Миколаївщини та Херсонщини стало очевидно, що у багатьох громадах ситуація критична, адже половина будинків непридатні до життя.

Команда Карітас-Спес Одеса почала працювати над відбудовою та ремонтом пошкоджених осель. Сотні домогосподарств у різних громадах вже отримали матеріали та фінансову підтримку. Соціальні працівники разом з інженерами виїжджають у селища, щоб реєструвати нові родини, які є вразливими.

Роботи охоплюють ремонт дахів, заміну вікон, відновлення дверей та стель. Головна мета цього напрямку полягає в тому, щоб створити умови, щоб люди могли повернутися у власні домівки.

Паралельно діє ініціатива MHPSS, спрямована на ментальне здоров’я. Вона орієнтована переважно на дітей і підлітків. Тут проводяться індивідуальні консультації з психологами, працюють групи, діють арт-терапевтичні заняття та майстер-класи.

В Одесі відкрито декілька осередків, де кожен може знайти для себе безпечний простір. Це Дитячий центр розвитку «Дім Надії», творча майстерня, простір «Take the Power Back» та Центр RE-SOURCE.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших категорій людей в Одеській області представлена ще й іншими проєктами, про які можна прочитати на офіційних сторінках організації.

