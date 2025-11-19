Работа для пенсионеров в Одессе становится все более актуальной, поскольку многие компании открыто заявляют о готовности трудоустраивать людей постарше.

Работа для пенсионеров в Одессе позволяет чувствовать себя полезным и иметь финансовую устойчивость, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Одессе в подборке из work.ua охватывает различные сферы. Вакансии ориентированы на разный опыт и возможности, поэтому каждый может найти что-нибудь для себя.

Первое предложение – продавец техники в сети «Фокстрот», где работодатель ждет претендентов с готовностью учиться. Зарплата составляет от 15000 до 22500. Компания отмечает профессиональное развитие, ведь здесь предоставляют обучение от опытных специалистов.

Кроме того, работодатель предлагает различные скидки на товары и участие во внутренних активностях. Среди обязанностей указаны консультации покупателей, знакомство с новыми моделями техники, а также участие в процессах, обеспечивающих стабильное функционирование магазина.

Вторая работа для пенсионеров в Одессе ориентирована на тех, кто имеет свой автомобиль и может быть водителем. В «АЗР Автомобили Запчасти Ремонт» заработок составляет от 20 000 до 40 000, а базовая оплата составляет 800 грн в день.

Кроме того, водитель получает оплату за амортизацию в размере 2 грн за километр и компенсацию расходов на топливо по фактическому пробегу. График: 6 дней в неделю, понедельник – пятница с 9:00 до 18:30 и суббота до 15:00.

Место погрузки и разгрузки товаров находится в теплом офисе, где работники могут отдохнуть или пообедать в комфорте. Среди обязанностей есть перевозка автозапчастей по городу, а также взаимодействие с перевозчиками при отправке и получении грузов.

Третья вакансия – курьер в сервисе Glovo. Здесь можно получать доход до 50000. Компания предлагает варианты занятости для пешего курьера, а также для тех, кто имеет велосипед, мотоцикл или авто.

