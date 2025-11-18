График отключения света в Кировоградской области 19 ноября опубликован для удобства жителей и позволяет спланировать повседневные дела.

График отключения света в Кировоградской области на 19 ноября запланирован из-за плановых работ и расчистки линий и коснется жителей нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Кировоградоблэнерго .

Энергетики предупреждают об ограничении подачи тока на конкретных улицах и домах.

В Александрии работы будут проводиться с 08:00 до 17:00 на улицах:

Гоголя – 48А;

– 48А; Греческий – 1, 1А, 2, 4-5, 5А, 6, 8;

– 1, 1А, 2, 4-5, 5А, 6, 8; Культурно – 87-98, 98А, 99-100, 100А, 100Б, 101-106, 109, 109А, 110-123, 125, 127, 129, 133.

С 09:00 до 20:00 плановые отключения коснутся:

Григория Сокальского – 32А;

– 32А; Защитников Украины – 40.

В Христофоровом ток будут отключаться с 09:00 до 15:00 на:

Весела – 3, 5-7, 12-13, 15, 17;

– 3, 5-7, 12-13, 15, 17; Центральная – 1-3, 6-8, 11, 14, 17-18, 20-28, 31, 33, 35-36, 38-42, 49.

В Плетеном Ташлыке с 09:30 до 17:00 работы будут производиться в связи с расчисткой трассы по следующим адресам:

Лесная – 8, 24, 36, 38;

– 8, 24, 36, 38; Шевченко – 3, 22, 24, 24А, 25, 28, 30, 38, 40, 43, 50, 54, 56, 72, 74, 84А, 90, 98, 104, 106, 110, 112;

– 3, 22, 24, 24А, 25, 28, 30, 38, 40, 43, 50, 54, 56, 72, 74, 84А, 90, 98, 104, 106, 110, 112; Спокойная – 4, 9-10, 13-14, 22;

– 4, 9-10, 13-14, 22; Фермерская – 25, 30, 32, 36, 39-41, 49, 51, 51А, 52, 55, 57, 60, 64, 68;

– 25, 30, 32, 36, 39-41, 49, 51, 51А, 52, 55, 57, 60, 64, 68; Пров. – 6;

– 6; Центральная – 85;

– 85; Центральный пер. – 6.

Энергетики советуют жителям заранее подготовиться: зарядить гаджеты, подготовить альтернативное освещение и учесть отключение при планировании рабочего дня.

Напомним, что график отключения света в Кировоградской области на 19 ноября опубликован для удобства жителей и позволяет спланировать повседневные дела без лишних неудобств.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.