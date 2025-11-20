График отключения света в Полтавской области на 21 ноября советует подготовить резервные источники освещения и зарядить электроприборы.

График отключения света в Полтавской области на 21 ноября обнародовал Чернухинский участок Лубенской ОФ АО "Полтаваоблэнерго", сообщает Politeka.

Официальный ресурс свидетельствует, что из-за плановых работ некоторые населенные пункты временно останутся без электроснабжения.

В селе Загребелье свет выключат с 08:00 до 16:30 на улицах Надричанска (дома 1–10) и Победы (дома 8а, 25, 29, 32–36, 40–63, 41б, 42–57а). Работы производят для технического обслуживания сетей.

В селе Голево ограничения будут действовать с 08:00 до 15:15 на ул. Центральная (дома 1, 3-23), в с. Козловка - на ул. Центральная (дома 1-105), ул. Загорянская (дома 1-116), пер. Школьный (дома 2-16), ул. Яровская (дома 1-58, 60-92).

В селе Ковали свет выключат на ул. Красногорянская (дома 1-36), ул. Замостенская (дома 28-62А), ул. Колядовка (дома 1-86), ул. Штимы (дома 2–19), ул. Яровская (дома 1-92а).

В пгт Чернухи ограничения будут действовать с 08:00 до 16:30 по ул. Мира (дома 1-48), ул. Рокитянская (дома 22, 25), ул. Базарная (дома 6, 6А), ул. Богдана Вязовского (дом 1), ул. Согласия (дома 1-13), ул. Космонавтов (дома 1-14), ул. Центральная (дома 3-24).

В селе Вороньки электричество отключат по ул. Бригадная (дом 10), ул. Буденная (дома 1–31), ул. Лесная (дома 2-28), ул. Перелета (дома 1-24), ул. Туряновская (дом 1) и ул. Сергея Сердюки (дома 1-2).

График отключения света в Полтавской области на 21 ноября советует подготовить резервные источники освещения и зарядить электроприборы. Плановые отключения временны и направлены на повышение стабильности электросетей в Лубенском районе.

