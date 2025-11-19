Законодательство четко определяет случаи, когда государство имеет основания приостановить или отменить социальную денежную помощь для ВПЛ в Запорожье.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье и других регионах Украины может быть отменена в некоторых случаях, сообщает Politeka.net.

Согласно положениям постановления №332, внутренне перемещенные лица могут потерять право на государственную помощь в случае, если они перестают отвечать определенным критериям или нарушают условия его получения.

Законодательство четко обозначает случаи, когда у государства есть основания приостановить или отменить социальные выплаты.

В частности, денежное пособие для ВПЛ в Запорожье может быть прекращено, если после проверки выяснится, что семья больше не соответствует условиям, предусмотренным программой поддержки.

Одним из ключевых показателей есть уровень дохода. Если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 9440 гривен, государственная помощь приостанавливается автоматически.

Еще одним основанием для прекращения выплат является изменение места жительства переселенцев. В частности, если семья возвращается в свое прежнее жилье или выезжает за пределы Украины на длительный период — более 30 дней непрерывно или 60 дней суммарно в течение полугода, помощь останавливается до момента возобновления соответствия условиям программы.

На сегодняшний день размер государственной поддержки составляет 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для других категорий внутренне перемещенных лиц.

Особое внимание правительство уделяет пенсионерам среди ВПЛ. В Пенсионном фонде отмечают, что часть пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за границей, рискуют потерять выплаты, если не пройдут обязательную физическую идентификацию до 31 декабря текущего года. Эта процедура необходима для подтверждения личности и продления начисления пенсии.

Для переселенцев, которые не могут пройти идентификацию лично, предусмотрено альтернативное требование: необходимо хотя бы раз в пол года осуществить любую финансовую операцию с украинского банковского счета. Кроме того, выплаты пенсий возможны только при условии, что получатель не получает параллельные начисления от российских органов, ведь это также является основанием для приостановки украинских выплат.

