Местным жителям следует предварительно подготовиться к графику отключений газа на неделю с 11 по 17 августа в Харькове.

График отключения газа на неделю с 11 по 17 августа в Харькове уже обнародован, и касается жителей Новобаварского района, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала «Газсетей», временные неудобства придется потерпеть, чтобы специалисты смогли обеспечить стабильную и безопасную работу сетей.

График отключения газа на неделю с 11 по 17 августа в Харькове предусматривает проведение технических работ только 12.08 . В этот день специалисты выйдут на объекты газоснабжения в Новобаварском районе, что приведет к временному прекращению подачи голубого топлива по ряду адресов.

График отключения газа на неделю с 11 по 17 августа в Харькове коснется переулок Онищенковский (все дома), въезд Чумаковский (все дома), въезд Новожановский 1, 2, 3, переулок Монгольский 5А, улица Азовстальская 2, 4,4А, 6, 7, 8А, 11, 13, 15, 19 и переулок Новожановский 2.

Коммунальщики просят жителей заранее закрыть краны перед газовыми приборами. Это элементарный, но важный шаг, который поможет избежать опасности при возобновлении снабжения.

После завершения работ подключение производят только при условии предоставления доступа к квартирам и домам для проверки внутридомовых систем. Такой обзор является обязательным требованием Правил технической эксплуатации систем газоснабжения и гарантирует, что восстановление газоснабжения пройдет без рисков.

Специалисты напоминают, что эти меры необходимы для безопасной эксплуатации сетей даже если временные неудобства могут вызвать определенный дискомфорт. Все работы запланированы таким образом, чтобы вернуть поставки в кратчайшие сроки.

