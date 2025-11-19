График отключения света в Харьковской области на 20 ноября призван обеспечить стабильность энергоснабжения в районе.

График отключения света в Харьковской области на 20 ноября обнародовал Песочинский поссовет, сообщает Politeka.

На официальном ресурсе указано, что электроснабжение будет временно прекращено с 08.00 до 17.00 для жителей ряда улиц и переулков.

По информации АО «Харьковоблэнерго», света не будет в домах по следующим адресам:

ул. Северная : дом. 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9

: дом. 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9 ул. Шляховая : дом. 10, 11, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9

: дом. 10, 11, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9 ул. Заречная : дом. 1, 10, 11 (кв.1), 112, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 27 (кв. 28, 29, 3, 302, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 921

: дом. 1, 10, 11 (кв.1), 112, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 27 (кв. 28, 29, 3, 302, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 921 ул. Звездная : дом. 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

: дом. 10, 11, 12, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9 ул. Полтавское Шоссе : дом. 121, 169, 169 (кв.1), 171, 173 (кв.1, кв.2), 175, 175А, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189 (кв.2), 191 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213/1, 213/2, 215А, 217, 219/2, 221, 223, 225, 233, 235, 237, 239 243, 245, 245/А, 247

: дом. 121, 169, 169 (кв.1), 171, 173 (кв.1, кв.2), 175, 175А, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189 (кв.2), 191 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213/1, 213/2, 215А, 217, 219/2, 221, 223, 225, 233, 235, 237, 239 243, 245, 245/А, 247 ул. Годовая : дом. 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 20 (кв.1, кв.2), 21, 21А, 22 (кв.1, кв.2), 23, 24, 22, 25, 2 27, 28, 28А, 28Б, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9

: дом. 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 20 (кв.1, кв.2), 21, 21А, 22 (кв.1, кв.2), 23, 24, 22, 25, 2 27, 28, 28А, 28Б, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Школьно : дом. 39, 43, 45, 45/2, 59, 61, 63, 65, 67

: дом. 39, 43, 45, 45/2, 59, 61, 63, 65, 67 ул. Шляховая : дом. 10, 17, 19, 20, 21, 21/2, 22, 22/3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 (кв.1), 35 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44 (кв.1), 46 (кв.1, кв.2), 47

: дом. 10, 17, 19, 20, 21, 21/2, 22, 22/3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 (кв.1), 35 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44 (кв.1), 46 (кв.1, кв.2), 47 пров. Школьный : дом. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

: дом. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пров. Путевой : дом. 1/239, 10, 11, 12, 14, 14А, 2/13, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9

: дом. 1/239, 10, 11, 12, 14, 14А, 2/13, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9 туп. Путевой : дом. 3, 4, 5, 6

Местные власти призывают заранее подготовить альтернативные источники освещения и ограничить использование бытовой техники при отключениях. Список актуальных домов доступен на сайте поселкового совета и в контакт-центре «Харьковоблэнерго».

