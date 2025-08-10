Місцевим мешканцям варто заздалегідь підготуватися до графіка відключень газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Харкові.

Графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Харкові вже оприлюднили, і він стосується жителів Новобаварського району, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії «Газмереж», тимчасові незручності доведеться потерпіти, щоб фахівці змогли забезпечити стабільну і безпечну роботу мереж.

Графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Харкові передбачає проведення технічних робіт лише 12.08. У цей день спеціалісти вийдуть на об’єкти газопостачання в Новобаварському районі, що призведе до тимчасового припинення подачі блакитного палива за низкою адрес.

Графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Харкові зачепить провулок Онищенківський (усі будинки), в’їзд Чумаківський (усі будинки), в’їзд Новожанівський 1, 2, 3, провулок Монгольський 5А, вулиця Азовстальська 2, 4, 4А, 6, 7, 8А, 11, 13, 15, 19 та провулок Новожанівський 2.

Комунальники просять мешканців заздалегідь закрити крани перед газовими приладами. Це елементарний, але важливий крок, який допоможе уникнути небезпеки під час відновлення постачання.

Після завершення робіт підключення здійснять лише за умови надання доступу до квартир та будинків для перевірки внутрішньобудинкових систем. Такий огляд є обов’язковою вимогою Правил технічної експлуатації систем газопостачання, і він гарантує, що відновлення газопостачання пройде без ризиків.

Фахівці нагадують, що ці заходи необхідні для безпечної експлуатації мереж, навіть якщо тимчасові незручності можуть викликати певний дискомфорт. Усі роботи заплановані таким чином, щоб повернути постачання у найкоротші терміни.

