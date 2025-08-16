Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома, могут претендовать на бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.net.
Для этого нужно стать на квартирный учет. Приют может предоставляться временно или на постоянной основе с правом дальнейшей приватизации.
Виды квартирного учета для ВПЛ
1.Лиц, нуждающихся в жилье для временного проживания
Этот вариант предусматривает предоставление переселенцам безвозмездного жилья из коммунального фонда общества, где они зарегистрированы в Единой информационной базе переселенцев.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется на срок до одного года с возможностью ежегодного продления. Оплата касается только коммунальных услуг.
Критерии получения:
- Отсутствие жилья или наличие жилой площади меньше нормы (13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство).
- Даже если есть жилье на временно оккупированных или боевых территориях, это не мешает встать на учет.
Предпочтение в предоставлении предоставляется:
- многодетным семьям;
- семьям с детьми;
- беременным женщинам;
- пожилым людям;
- лицам с инвалидностью;
- тем, чья квартира разрушена или непригодна для проживания.
2. Лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Этот вид учета предполагает предоставление жилья в бессрочное использование с последующим правом приватизации.
Кто может стать:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- семьи погибших/умерших военных;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (от 16 лет), которые являются ВПЛ.
3. Социальный квартирный
Предусматривает возможность бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области социального назначения (квартиры или усадебные дома) с оплатой только коммунальных услуг. Срок проживания зависит от уровня дохода семьи.
Условия:
- отсутствие дома на подконтрольной территории Украины;
- Или здание разрушено или повреждено из-за войны войны;
- Среднемесячный доход семьи за последний год должен быть ниже прожиточного минимума и средней стоимости аренды в выбранной общине.
Первоочередное право имеют:
-
лица с инвалидностью I-II группы.
Подать заявление нужно в орган местного самоуправления или в ЦНАП по месту регистрации в качестве переселенцев. Члены семьи заявителя автоматически включаются в регистрациию, даже если они зарегистрированы в другом месте — при условии, что они не состоят на социальном учете по месту своей регистрации.
К заявлению прилагаются копии:
-
паспорта или иного документа, подтверждающего гражданство Украины;
-
справки о статусе ВПЛ (заявителя и членов семьи, при наличии);
-
документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, браке, документы на опеку и т.п.);
-
ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
-
документов, подтверждающих основания для приоритетного получения убежища (например, инвалидность, многодетность и т.п.).
Важно: подтверждать факт уничтожения или повреждения недвижимости документами не нужно. Достаточно письменного заявления от заявителя и членов его семьи.
После представления пакета документов человеку выдают описание принятых бумаг с датой, регистрационным номером и подписью должностного лица. В течение одного рабочего дня принимается решение о взятии на регистрацию или отказе.
В каких случаях могут отказать
- если представлен не полный пакет документов;
- если в документах обнаружена ложная информация.
Отказ можно оспорить в судебном порядке.
Внимание: пребывание на одном из видов квартирного учета не мешает переселенцу стать на другие очереди или использовать государственные жилищные программы для льготных категорий населения.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Субсидия для пенсионеров в Полтаве с 1 августа: в ПФУ предупредили, в каких ситуациях нужно повторно подавать заявку.
Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа: часть украинцев может потерять помощь, названы причины.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: украинцам можно рассчитывать на горячие обеды, где выдают.