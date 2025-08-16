Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется на срок до одного года с возможностью ежегодного продления.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома, могут претендовать на бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Для этого нужно стать на квартирный учет. Приют может предоставляться временно или на постоянной основе с правом дальнейшей приватизации.

Виды квартирного учета для ВПЛ

1.Лиц, нуждающихся в жилье для временного проживания

Этот вариант предусматривает предоставление переселенцам безвозмездного жилья из коммунального фонда общества, где они зарегистрированы в Единой информационной базе переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется на срок до одного года с возможностью ежегодного продления. Оплата касается только коммунальных услуг.

Критерии получения:

Отсутствие жилья или наличие жилой площади меньше нормы (13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство).

Даже если есть жилье на временно оккупированных или боевых территориях, это не мешает встать на учет.

Предпочтение в предоставлении предоставляется:

многодетным семьям;

семьям с детьми;

беременным женщинам;

пожилым людям;

лицам с инвалидностью;

тем, чья квартира разрушена или непригодна для проживания.

2. Лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Этот вид учета предполагает предоставление жилья в бессрочное использование с последующим правом приватизации.

Кто может стать:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших/умерших военных;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (от 16 лет), которые являются ВПЛ.

3. Социальный квартирный

Предусматривает возможность бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области социального назначения (квартиры или усадебные дома) с оплатой только коммунальных услуг. Срок проживания зависит от уровня дохода семьи.

Условия:

отсутствие дома на подконтрольной территории Украины;

Или здание разрушено или повреждено из-за войны войны;

Среднемесячный доход семьи за последний год должен быть ниже прожиточного минимума и средней стоимости аренды в выбранной общине.

Первоочередное право имеют:

лица с инвалидностью I-II группы.

Подать заявление нужно в орган местного самоуправления или в ЦНАП по месту регистрации в качестве переселенцев. Члены семьи заявителя автоматически включаются в регистрациию, даже если они зарегистрированы в другом месте — при условии, что они не состоят на социальном учете по месту своей регистрации.

К заявлению прилагаются копии:

паспорта или иного документа, подтверждающего гражданство Украины;

справки о статусе ВПЛ (заявителя и членов семьи, при наличии);

документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, браке, документы на опеку и т.п.);

ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

документов, подтверждающих основания для приоритетного получения убежища (например, инвалидность, многодетность и т.п.).

Важно: подтверждать факт уничтожения или повреждения недвижимости документами не нужно. Достаточно письменного заявления от заявителя и членов его семьи.

После представления пакета документов человеку выдают описание принятых бумаг с датой, регистрационным номером и подписью должностного лица. В течение одного рабочего дня принимается решение о взятии на регистрацию или отказе.

В каких случаях могут отказать

если представлен не полный пакет документов;

если в документах обнаружена ложная информация.

Отказ можно оспорить в судебном порядке.

Внимание: пребывание на одном из видов квартирного учета не мешает переселенцу стать на другие очереди или использовать государственные жилищные программы для льготных категорий населения.

