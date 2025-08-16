Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається на строк до одного року з можливістю щорічного продовження.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які через війну були змушені покинути свої домівки, можуть претендувати на безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Для цього потрібно стати на квартирний облік. Прихисток може надаватися тимчасово або на постійній основі з правом подальшої приватизації.

Види квартирного обліку для ВПО

1. Облік осіб, які потребують житла для тимчасового проживання

Цей варіант передбачає надання переселенцям безоплатного житла з комунального фонду громади, де вони зареєстровані в Єдиній інформаційній базі переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається на строк до одного року з можливістю щорічного продовження. Оплата стосується лише комунальних послуг.

Критерії отримання:

Відсутність житла чи наявність житлової площі меншої за норми (13,65 м² на особу чи 35,22 м² на домогосподарство).

Навіть якщо є житло на тимчасово окупованих чи бойових територіях, це не заважає стати на облік.

Перевага у наданні надається:

багатодітним родинам;

сім’ям з дітьми;

вагітним жінкам;

людям похилого віку;

особам з інвалідністю;

тим, чия квартира зруйнована чи непридатна для проживання.

2. Облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Цей вид обліку передбачає надання житла у безстрокове користування з подальшим правом приватизації.

Хто може стати на облік:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

родини загиблих/померлих військових;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (від 16 років), які є ВПО.

3. Соціальний квартирний облік

Передбачає можливість безкоштовного житло для ВПО в Полтавській області соціального призначення (квартири або садибні будинки), з оплатою лише комунальних послуг. Термін проживання залежить від рівня доходів родини.

Умови:

Відсутність будинку на підконтрольній території України;

Або будинок є зруйнованим чи пошкодженим через війну;

Середньомісячний дохід сім’ї за останній рік повинен бути нижчим за прожитковий мінімум і середню вартість оренди в обраній громаді.

Першочергове право мають:

особи з інвалідністю I–II групи.

Подати заяву потрібно до органу місцевого самоврядування або до ЦНАПу за місцем реєстрації як переселенці. Членів сім’ї заявника автоматично включають до обліку, навіть якщо вони зареєстровані в іншому місці — за умови, що вони не перебувають на соціальному обліку за місцем своєї реєстрації.

До заяви додаються копії:

паспорта або іншого документа, що підтверджує громадянство України;

довідки про статус ВПО (заявника та членів сім’ї, за наявності);

документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб, документи на опіку тощо);

ІПН (реєстраційного номера облікової картки платника податків);

документів, що підтверджують підстави для пріоритетного отримання прихистку (наприклад, інвалідність, багатодітність тощо).

Важливо: підтверджувати факт знищення чи пошкодження нерухомості документами не потрібно. Достатньо письмової заяви від заявника та членів його родини.

Після подання пакета документів людині видають опис прийнятих паперів із датою, реєстраційним номером і підписом посадової особи. Протягом одного робочого дня ухвалюється рішення про взяття на облік або відмову.

У яких випадках можуть відмовити

якщо подано не повний пакет документів;

якщо в документах виявлено неправдиву інформацію.

Відмову можна оскаржити в судовому порядку.

Увага: перебування на одному з видів квартирного обліку не заважає переселенцю стати на інші черги або скористатися державними житловими програмами для пільгових категорій населення.

