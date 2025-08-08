Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области стало неприятной новостью для многих местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось каждого потребителя в Измаиле, ведь с первого дня лета изменилась стоимость водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области произошло после решения исполнительного комитета городского совета от 28 мая. Новые цены начали действовать с 1 июня 2025 года.

Этому решению предшествовало предупреждение от КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", которое неделю назад проинформировало жителей о предстоящем подорожании.

Обновленные цены смотрятся следующим образом. За водоснабжение приходится платить 34 гривны 30 копеек вместо предыдущих 27:50. Этот рост составляет 6,80 или почти 25 процентов. Водоотведение подорожало еще значительнее. Теперь она стоит 42.30 против бывших 33 гривен 40 копеек. Разница составляет 8.90 или около 27 процентов.

В многоквартирных домах, где используются внутридомовые системы, тоже действует новая стоимость. За холодную воду приходится платить 35.10, в то время как раньше сумма была 28.10. Это плюс 7 гривен или 25 процентов.

Стоимость водоотвода с использованием внутридомовых сетей также выросла. Вместо 33.80 теперь люди платят 42.90. Увеличение составляет более 9 грн, что составляет около 27%.

В предприятии объяснили повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области ростом расходов. В первую очередь речь идет об электроэнергии, расходных материалах и росте зарплат работникам. Предварительный пересмотр расценок в городе проходил более года назад, в июне 2024 года.

О возможном еще большем росте говорил и представитель "Инфоксводоканала" Сергей Чабан. В эфире одного из местных телеканалов он отметил, что после завершения военного положения стоимость воды могут поднять до 55.44.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.