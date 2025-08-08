Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стало неприємною новиною для багатьох місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області торкнулося кожного споживача в Ізмаїлі, адже з першого дня літа змінилася вартість водопостачання та водовідведення, повідмоляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області сталося після відповідного рішення виконавчого комітету міської ради від 28 травня. Нові ціни почали діяти вже з 1 червня 2025 року.

Цьому рішенню передувало попередження від КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", яке за тиждень до того поінформувало мешканців про майбутнє подорожчання.

Оновлені ціни виглядають наступним чином. За водопостачання доводиться платити 34 гривні 30 копійок замість попередніх 27.50. Це зростання становить 6.80 або майже 25 відсотків. Водовідведення подорожчало ще суттєвіше. Тепер воно коштує 42.30 проти колишніх 33 гривень 40 копійок. Різниця становить 8.90 або близько 27 відсотків.

У багатоквартирних будинках, де застосовуються внутрішньобудинкові системи, теж діє нова ціна. За холодну воду доводиться платити 35.10, тоді як раніше сума була 28.10. Це плюс 7 гривень або 25 відсотків.

Вартість водовідведення з використанням внутрішньобудинкових мереж також виросла. Замість 33.80 тепер люди платять 42.90. Збільшення становить понад 9 грн, що становить приблизно 27%.

У підприємстві пояснили підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зростанням витрат. Насамперед йдеться про електроенергію, витратні матеріали і зростання зарплат працівникам. Попередній перегляд розцінок у місті відбувався понад рік тому, в червні 2024 року.

Про можливе ще більше зростання говорив і представник "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан. В ефірі одного з місцевих телеканалів він зазначив, що після завершення воєнного стану вартість води можуть підняти до 55.44.

