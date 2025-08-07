Теперь пассажиры должны привыкать к новому графику движения транспорта в Кривом Роге, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге затронул сразу несколько популярных маршрутов, сообщает Politeka.

Актуальные данные уже обнародовали в местном тематическом сообществе. Нововведения внесены для удобства жителей и с учетом комендантского часа.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предполагает изменения в работе троллейбуса №3. Он курсирует от площади Кольцевой через станцию Рокувата, шестнадцатую городскую больницу, кольцо сорок четвертого квартала, магазин Ясень.

Далее микрорайон Александра Химиченко, девяносто пятый квартал и Днепропетровское шоссе Депо 2 и обратно. В будни первый рейс с улицы Днепропетровского шоссе отправляется в 04:55, последний отходит в 22:14.

В выходные дни он начинает курсирование в 04.50 и завершает работу в 21.40. С площади Кольцевой троллейбус впервые отправляется в 05:39, последний – в будни в 22:07. В выходные первый выезд в 05:28, последний в 21:37.

Транспортники советуют пассажирам учитывать эти изменения заранее во избежание задержек и неудобств. Обновления коснулись и трамваев. В частности, новый график движения транспорта в Кривом Роге предполагает, что №2 соединяет площадь Домностроителей с улицей Буковинской.

Он проходит через площадь Соборности, улицу Отечества, Трамвайную арку, Украинскую и Ньотона. Первый трамвай с площади Домностроителей отправляется в 05:06, а с улицы Буковинской стартует в 05:15. В течение дня интервал в среднем составляет 10–12 минут. Это позволяет пассажирам гибко планировать поездки.

Информацию о всех других изменениях, произошедших в последнее время в расписании, можно просмотреть в том же сообществе. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией, чтобы избежать неудобств.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать