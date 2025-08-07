Відтепер пасажири повинні звикати до нового графіку руху транспорту в Кривому Розі, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі торкнувся одразу кількох популярних маршрутів, повідомляє Politeka.

Актуальні дані вже оприлюднили у місцевій тематичній спільноті. Нововведення внесені для зручності мешканців та з урахуванням комендантської години.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає зміни у роботі тролейбуса №3. Він курсує від площі Кільцева через станцію Рокувата, шістнадцяту міську лікарню, кільце сорок четвертого кварталу, магазин Ясень.

Далі мікрорайон Олександра Химиченка, дев’яносто п’ятий квартал та Дніпропетровське шосе Депо 2 і у зворотному напрямку. У будні перший рейс з вулиці Дніпропетровське шосе вирушає о 04:55, останній відходить о 22:14.

У вихідні дні він починає курсування о 04:50 і завершує роботу о 21:40. З площі Кільцева тролейбус вперше відправляється о 05:39, останній - у будні о 22:07. У вихідні перший виїзд о 05:28, останній о 21:37.

Транспортники радять пасажирам враховувати ці зміни заздалегідь, щоб уникнути затримок та незручностей. Оновлення торкнулися і трамваїв. Зокрема, новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає, що №2 з’єднує площу Домнобудівників з вулицею Буковинською.

Він проходить через площу Соборності, вулицю Вітчизни, Трамвайну арку, Українську та Ньотона. Перший трамвай із площі Домнобудівників вирушає о 05:06, а з вулиці Буковинської він стартує о 05:15. Протягом дня інтервал в середньому становить 10-12 хвилин. Це дозволяє пасажирам гнучко планувати поїздки.

Інформацію про всі інші зміни, які відбулися останнім часом в розкладі, можна переглянути в тій же спільноті. Пасажирам рекомедують слідкувати за актуальною інформацією, щоб уникнути незручностей.

