Денежная помощь для ВПЛ в Харькове предоставляется Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с благотворительным фондом «Право на защиту», сообщает Politeka.

Все детали расписаны на официальном сайте организации.

Претендовать на поддержку могут лица, переместившиеся в течение последних шести месяцев, или вернувшиеся из-за границы, или в места постоянного проживания после вынужденного выезда из-за боевых действий — при условии соответствия установленным критериям.

Финансовая помощь составляет 3600 гривен на одного человека ежемесячно. Программа охватывает три месяца, то есть общая сумма – 10 800 грн на человека. Основное условие — доход семьи не должен превышать 5400 гривен на одного члена.

Кандидаты должны относиться к категориям, имеющим хотя бы один из критериев уязвимости:

– один из родителей с ребенком до 18 лет или лицами в возрасте 55+;

– одинокие старики или пожилой человек с детьми;

– члены семьи с инвалидностью или хроническими болезнями.

Заявители должны предоставить документы: паспорт, налоговый номер, IBAN, свидетельства о рождении детей (при наличии) и справки, подтверждающие принадлежность к уязвимой группе. Для подачи заявки необходимо присутствие всех членов домохозяйства.

Допускается регистрация доверенным лицом по медицинской справке, если кто-нибудь из семьи не может прибыть лично. Вся предоставленная информация остается конфиденциальной.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове предоставляется только тем, кто не получал подобной поддержки раньше или не был включен в другие программы в течение последних трех месяцев.

