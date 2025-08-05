Прогноз погоды в Харькове на неделю с 6 по 13 августа показывает, что неделя будет в основном сухой.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 6 по 13 августа свидетельствует о постепенном понижении температуры и незначительных осадках, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт meteofor .

Жителям следует обратить внимание на изменения погодных условий в течение указанного периода.

В среду, 6 августа, температура будет +30°C днем и +19°C в ночное время. Ветер западного направления, скорость порывов до 8 м/с. Осадков не ожидается. На следующий день, 7-го, столбики термометров покажут +26°C днем и +19°C ночью, дуновение воздуха изменится на северо-западный, а порывы будут достигать 9 м/с. Зафиксировано 1,1 мм осадков.

В пятницу, 8 числа, ожидаются дневные температурные показатели +26°C, ночная – +15°C. Направление северного ветра, скорость до 8 м/с. Без дождя. В субботу, 9 числа, будет до +25°C днем и +15°C в ночное время. Западное дыхание воздуха будет достигать 7 м/с. Дожди не предусмотрены.

В воскресенье, 10-го, синоптики прогнозируют стабильную температуру: +25°C днем и +15°C ночью. Вектор – северный, порывы до 7 м/с. Осадки отсутствуют. В понедельник, 11-го, погодные условия сохранятся: температурные показатели - +24 ° C днем, +15 ° C в ночное время. Ветер северо-восточный, скорость – 6 м/с.

Вторник, 12-го, характеризуется температурой +26°C днем и +16°C ночью. Направление – северо-восточное, порывы – 7 м/с. Осадков нет. Завершается период средой, 13 числа, с температурными показателями +28°C днем и +16°C ночью. Направление – восточное, ветер – 4 м/с. Прогнозируемо 0,5 мм осадков.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 6 по 13 августа показывает, что неделя будет в основном сухой, с кратковременным небольшим дождем и комфортными температурными условиями.

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