Грошова допомога для ВПО у Харкові надається Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з благодійним фондом «Право на захист», повідомляє Politeka.

Усі деталі розписані на офіційному сайті організації.

Претендувати на підтримку можуть особи, які перемістилися протягом останніх шести місяців, або повернулися з-за кордону, чи до місць постійного проживання після вимушеного виїзду через бойові дії — за умови відповідності встановленим критеріям.

Фінансова допомога становить 3 600 гривень на одну людину щомісяця. Програма охоплює три місяці, тобто загальна сума — 10 800 грн на особу. Основна умова — дохід родини не має перевищувати 5 400 гривень на одного члена.

Кандидати повинні належати до категорій, що мають хоча б один з критеріїв вразливості:

– один із батьків з дитиною до 18 років або особами віком 55+;

– самотні люди похилого віку або літня особа з дітьми;

– члени родини з інвалідністю чи хронічними хворобами.

Заявники мають надати документи: паспорт, податковий номер, ІBAN, свідоцтва про народження дітей (за наявності) та довідки, які підтверджують належність до вразливої групи. Для подання заявки необхідна присутність усіх членів домогосподарства.

Допускається реєстрація довіреною особою за медичною довідкою, якщо хтось із родини не може прибути особисто. Вся надана інформація залишається конфіденційною.

Грошова допомога для ВПО у Харкові надається лише тим, хто не отримував подібної підтримки раніше або не був включений до інших програм протягом останніх трьох місяців.

