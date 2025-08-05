Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 6 по 13 серпня показує, що тиждень буде здебільшого сухим.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 6 по 13 серпня свідчить про поступове зниження температури та незначні опади, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт meteofor.

Мешканцям варто звернути увагу на зміни погодних умов протягом вказаного періоду.

У середу, 6 серпня, температура становитиме +30°C вдень та +19°C у нічний час. Вітер західного напрямку, швидкість поривів до 8 м/с. Опадів не очікується. Наступного дня, 7-го, стовпчики термометрів покажуть +26°C вдень і +19°C уночі, подих повітря зміниться на північно-західний, а пориви сягатимуть 9 м/с. Зафіксовано 1,1 мм опадів.

У п’ятницю, 8 числа, очікуються денні температурні показники +26°C, нічна – +15°C. Напрямок вітру північний, швидкість до 8 м/с. Без дощу. В суботу, 9 числа, буде до +25°C вдень і +15°C у нічний час. Західний подих повітря досягатиме 7 м/с. Дощів не передбачено.

У неділю, 10-го, синоптики прогнозують стабільну температуру: +25°C вдень та +15°C уночі. Вектор – північний, пориви до 7 м/с. Опади відсутні. У понеділок, 11-го, погодні умови збережуться: температурні показники – +24°C вдень, +15°C у нічний час. Вітер північно-східний, швидкість – 6 м/с.

Вівторок, 12-го, характеризується температурою +26°C удень і +16°C уночі. Напрямок – північно-східний, пориви – 7 м/с. Опадів немає. Завершується період середою, 13 числа, з температурними показниками +28°C вдень і +16°C уночі. Напрямок – східний, вітер – 4 м/с. Прогнозовано 0,5 мм опадів.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 6 по 13 серпня показує, що тиждень буде здебільшого сухим, із короткочасним незначним дощем і комфортними температурними умовами.

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