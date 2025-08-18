Денежная помощь по уходу за пенсионером в Харькове предоставляется не любому, а только тем, кто отвечает определенным условиям

Если человек ухаживает за своим родственником пожилого возраста, то может рассчитывать на денежную помощь по уходу за пенсионером в Харькове, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабмина.

Лица, осуществляющие попечительство за пожилыми родственниками, имеют право на получение денежной компенсации от государства. Это предусмотрено действующим законодательством и регулируется соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 г. № 859. Она носит название «Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе» .

Согласно этому постановлению, граждане, безвозмездно ухаживающие за пенсионерами или другими лицами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи, могут обратиться за материальной компенсацией. Денежная помощь по уходу за пенсионером в Харькове предоставляется не любому, а только тем, кто отвечает определенным условиям и может документально подтвердить свое право на помощь.

Чтобы получить такую денежную помощь по уходу за пенсионером в Харькове, нужно выполнить несколько ключевых требований:

Человек, за которым осуществляется попечительство, должен иметь официальное медицинское подтверждение того, что он действительно нуждается в постоянном постороннем надзоре. Такой вывод предоставляет медицинское учреждение на основе осмотра и состояния здоровья пациента.

Лицо, оказывающее поддержку, должно проживать вместе с тем, за ким он ухаживает. Речь идет не просто об общем месте жительства, а о ведении общего быта — то есть совместном приготовлении пищи, пользовании жилым пространством, наличии тесного ежедневного контакта.

Чтобы оформить выплаты, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Там нужно подать заявление и предоставить несколько обязательных документов:

паспорт гражданина Украины или ID-карту;

идентификационный код (регистрационный номер налогоплательщика);

справку о доходах лиц, входящих в состав семьи;

медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянной опеки за пенсионером или другим нетрудоспособным членом семьи.

Особенность этой компенсации состоит в том, что она не имеет фиксированного размера.

Сумма зависит от материального положения семьи и определяется как разница между официально установленным прожиточным минимумом и средним доходом на одного члена домохозяйства. В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособного человека составляет 2920 гривен. Если доход на одного члена семьи ниже этой суммы, разницу может компенсировать государство.

