Якщо людина доглядає за своїм родичем похилого віку, то може розраховувати на грошову допомогу на догляд за пенсіонером в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабміну.

Особи, які здійснюють піклування за літніми родичами, мають право на отримання грошової компенсації від держави. Це передбачено чинним законодавством і регулюється відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859. Вона носить назву «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

Згідно з цією постановою, громадяни, які безоплатно доглядають за пенсіонерами або іншими особами, що потребують постійної сторонньої допомоги, можуть звернутися за матеріальною компенсацією. Грошова допомога на догляд за пенсіонером в Харкові надається не будь-кому, а лише тим, хто відповідає певним умовам і може документально підтвердити своє право на допомогу.

Щоб отримати таку грошову допомогу на догляд за пенсіонером в Харкові, потрібно дотриматися кількох ключових вимог:

  • Людина, за якою здійснюється піклування, повинна мати офіційне медичне підтвердження того, що вона дійсно потребує постійного стороннього нагляду. Такий висновок надає медична установа на основі огляду і стану здоров’я пацієнта.

  • Особа, яка надає допомогу, повинна проживати разом із тим, кого вона доглядає. Йдеться не просто про спільне місце проживання, а про ведення спільного побуту — тобто спільне приготування їжі, користування житловим простором, наявність тісного щоденного контакту.

Щоб оформити виплати, необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Там потрібно подати заяву та надати кілька обов’язкових документів:

  • паспорт громадянина України або ID-карту;
  • ідентифікаційний код (реєстраційний номер платника податків);
  • довідку про доходи осіб, які входять до складу родини;
  • медичний висновок, що підтверджує необхідність постійного піклування за пенсіонером або іншим непрацездатним членом сім’ї.

Особливість цієї компенсації полягає в тому, що вона не має фіксованого розміру.

Сума залежить від матеріального становища родини та визначається як різниця між офіційно встановленим прожитковим мінімумом і середнім доходом на одного члена домогосподарства. У 2025 році прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2920 гривень. Якщо дохід на одного члена сім’ї нижчий за цю суму, різницю може компенсувати держава.

